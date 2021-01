Tennis

Tennis : Cet énorme constat sur Rafael Nadal !

Publié le 18 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Rafael Nadal n'a semble-t-il plus grand chose à prouver, tant il domine le tennis mondial depuis de nombreuses années maintenant. Et pourtant, à 34 ans, l'Espagnol n'a aucunement l'intention de baisser le pied. De quoi attirer les commentaires dithyrambiques.

À 34 ans, Rafael Nadal reste sur une saison mémorable puisqu'il a décroché son 13e tournoi de Roland-Garros. Une victoire qui lui a permis de remporter son 20e titre du Grand Chelem et d'égaler Roger Federer. Malgré quelques pépins physiques, l'Espagnol continue de performer et, pour y parvenir, il ne lésine pas sur les moyens. José Vendrell, entraîneur de Roberto Bautista Agut, a eu l'occasion de le constater récemment, son joueur ayant effectué une semaine d'entraînement avec Rafael Nadal. Récemment désigné capitaine de l’équipe d’Espagne lors de l’ATP Cup, du 1er au 5 février prochain, Vendrell a été scotché par la capacité de Nadal à s'entraîner avec une intensité telle que celle qu'il affiche aux cours des matchs. Une longévité qui a de quoi surprendre.

« Il est comme une centrifugeuse ! »