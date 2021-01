Tennis

Tennis : Rafael Nadal se livre sur sa longévité !

Publié le 11 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

Pour arriver à égaler Roger Federer au nombre de titre du Grand Chelem, Rafael Nadal a dû surmonter des blessures. Grâce à une force mentale hors norme, il y est parvenu et l'Espagnol brille toujours sur les courts.

À 34 ans, Rafael Nadal affiche encore et toujours une forme étincelante. L'Espagnol reste sur une saison mémorable et ce, malgré les conditions inédites en raison de la crise de la Covid-19, puisqu'il a décroché son 13e tournoi de Roland-Garros. Une victoire qui lui a permis de remporter son 20e titre du Grand Chelem et d'égaler Roger Federer. Alors que le Suisse peine à se remettre des pépins physiques qu'il a accumulé au niveau de son genou, Nadal pourrait en profiter pour le dépasser et s'emparer, seul, du record du nombre de titre du Grand Chelem empoché. Pour parvenir à cela, Rafael Nadal a dû lutter contre quelques blessures, lui aussi, notamment au niveau des genoux là-encore, mais il est toujours parvenu à s'en relever et à revenir encore plus fort.

« Je sais que lorsque des blessures apparaissent, tout ce que je peux faire, c’est l’accepter »