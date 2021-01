Tennis

Tennis : Nadal, Roland-Garros… L’incroyable proposition de Tsitsipas !

Publié le 11 janvier 2021 à 15h35 par T.M.

A Roland-Garros, Rafael Nadal est comme chez lui. Alors que Stefanos Tsitsipas aimerait bien que cela change, le Grec a soumis une amusante proposition.

Sans aucune contestation possible, Rafael Nadal est le roi sur terre battue, et surtout à Roland-Garros. Chaque année, l’Espagnol régale à la Porte d’Auteuil. En 2020, il a d’ailleurs remporté le Grand Chelem parisien pour la 13ème fois de sa carrière. Et de quelle manière. En effet, durant les deux semaines de Roland-Garros, Nadal n’a perdu aucun set, même en finale, Novak Djokovic n’a rien pu faire, s’inclinant en 3 manches avec même un sévère 6-0.

Nadal privé de Roland-Garros ?