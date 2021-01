Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal… Cette annonce sur le vainqueur de l’Open d’Australie !

Publié le 10 janvier 2021 à 13h35 par T.M.

D’ici quelques semaines, l’Open d’Australie débutera. Et concernant le futur vainqueur, Paul Annacone a son mit à dire.

Malgré un contexte particulier, le premier Grand Chelem de la saison va bel et bien se tenir. D’ici quelques semaines, les meilleurs joueurs se donneront rendez-vous sur les de courts de l’Open d’Australie. Encore trop juste physiquement, Roger Federer ne sera pas de la partie, en revanche, il faudra compter sur Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour la victoire finale, cela pourrait ainsi se jouer entre les deux premiers joueurs mondiaux. D’ailleurs, Paul Annacone a expliqué comment il voyait les choses pour Nadal et Djokovic.

« S’il joue contre Novak à la fin du tournoi… »