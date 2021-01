Tennis

Tennis : Malgré Nadal et Djokovic, Wawrinka affiche un gros objectif !

Publié le 7 janvier 2021 à 18h35 par B.C.

Alors que le circuit est encore dominé par Rafael Nadal et Novak Djokovic, et que la nouvelle génération ne cesse de progresser, Stan Wawrinka se sent capable de remporter un dernier Grand Chelem.

Depuis plus d’une décennie, le circuit ATP est dominé par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, qui ne laissent que des miettes aux autres joueurs. Alors que le retour à la compétition du Suisse est encore attendu, les deux autres membres du Big 3 apparaissent une nouvelle fois favoris pour les prochains Grand Chelem de la saison, mais Stan Wawrinka (35 ans) ne désespère pas. Vainqueur de l’Open d’Australie (2014), Roland-Garros (2015) et de l’US Open (2016), le Suisse se sent capable de réaliser un dernier exploit avant sa retraite.

« Encore une chance, une dernière occasion de me pousser à bout »