Tennis

Tennis : Cette belle anecdote sur Novak Djokovic !

Publié le 5 janvier 2021 à 20h35 par A.D.

Titrée à l'Open d'Australie féminin, Sofia Kenin a révélé qu'elle avait eu la chance d'être conseillée par Novak Djokovic avant sa finale face à Garbiñe Muguruza.

Alors qu'il a fêté ses 33 ans en mai, Novak Djokovic semble encore loin de la retraite. Classé numéro 1 mondial, l'ogre serbe reste l'un des maitres incontestés du circuit ATP avec les deux autres membres du « big 3 » que sont Rafael Nadal et Roger Federer. Et pourtant, il donne déjà l'impression de se préparer à une carrière d'entraineur. Alors qu'il aime donner des conseils aux autres joueurs, Novak Djokovic aurait apporté une aide et un soutien précieux à Sofia Kenin. Comme l'a avoué la lauréate du dernier Open d'Australie, Novak Djokovic lui a prodigué de bons conseils avant sa finale face à Garbiñe Muguruza.

«Novak m’a donné de bons conseils avant la finale»