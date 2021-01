Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Quand le Big 3 est comparé aux légendes de la NBA !

Au moment d’évoquer les stars de sa discipline, Matteo Berrettini n’a pas hésité à les comparer aux légendes de la NBA.

A eux trois, ils ont dominé le tennis mondial ces 20 dernières années, et ce n’est pas encore terminé. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic totalisent 57 titres majeurs et ne laissent que des miettes aux autres joueurs du circuit ATP. Nadal et Djokovic apparaissent d’ailleurs encore favoris pour les prochains Grand Chelem, alors que le retour du Suisse est attendu après une année de repos, en raison d’une blessure et de la crise du Covid-19. Au moment d’évoquer leur niveau, Matteo Berrettini a osé de belles comparaisons les concernant.

« Nadal, physiquement, c’est LeBron James »