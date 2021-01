Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Rublev se livre sur le Top 3 !

Publié le 3 janvier 2021 à 15h35 par H.K.

Actuellement 8e mondial au classement ATP, Andrey Rublev a été interrogé à propos des qualités du Big 3, et le Russe a mis en avant un aspect du jeu de Nadal, Federer et Djokovic…

Andrey Rublev fait partie des belles promesses du Tennis mondial. Après être arrivé dans le top 50 mondial ATP à seulement 19 ans, le Russe est désormais 8e mondial de ce même classement. Interrogé tout récemment à propos du meilleur joueur entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, Rublev a refusé de donner son favori entre les membres du Big 3 pour le titre honorifique de meilleur joueur de l’histoire du Tennis. Mais il a tenu à livrer les qualités individuelles de chacun d’entre eux…

« Chaque joueur a un avantage significatif sur un aspect du jeu »