Tennis

Tennis : Andy Murray reçoit un vibrant hommage pour sa carrière !

Publié le 28 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Miné par les blessures, Andy Murray s’accroche pour terminer sa carrière en beauté. Pour son compatriote et ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski, le tennis Britannique ne reverra pas un aussi grand champion de sitôt.

S’il a longtemps pu s’inviter à la table de Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, Andy Murray semble aujourd’hui loin de ses anciens rivaux. Le Britannique, miné par des problèmes de hanche à répétition, bataille encore et toujours pour tenter de retrouver son meilleur niveau à 33 ans. Bénéficiaire d’une invitation pour Roland-Garros en septembre, l’Écossais s’était fait éliminer dès le premier tour par Stan Wawrinka. Ce qui ne l’a pas empêché de recevoir une nouvelle Wild Card pour l’Open d’Australie, qui débutera le 8 février.

« Il a eu une carrière incroyable »