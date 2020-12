Tennis

Tennis : L’Open d’Australie donne rendez-vous à Federer en 2022 !

Publié le 28 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Trop juste physiquement, Roger Federer a décidé de faire l’impasse sur l’Open d’Australie. Le directeur du tournoi Craig Tiley, s’il est déçu de l’absence du Suisse, espère qu’il pourra faire son retour à Melbourne en 2022.

Absent en 2020, Roger Federer a tout mis en œuvre pour signer son grand retour à l’occasion de l’Open d’Australie. Mais les fans du Suisse devront prendre leur mal en patience encore un peu. En effet, l’agent du tennisman de 39 ans a dévoilé que son protégé ferait l’impasse sur le tournoi de Melbourne, visant tout de même un retour pour le mois de février. Le Bâlois n’est donc pas parvenu à se remettre de son opération à temps pour le 8 février, pour son plus grand regret ainsi que celui du directeur du tournoi Craig Tiley.

« Il est très déçu de ne pas venir »