Tennis : Cette sortie forte sur les chances de Federer aux JO de Tokyo !

Publié le 27 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que son retour sur les courts se concrétise, Roger Federer a déjà annoncé qu’il comptait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mats Wilander estime que le Suisse pourrait tout à fait remporter la médaille d’or.

Le monde du tennis s’impatiente à l’idée de revoir Roger Federer ! À 39 ans, le Suisse bataille actuellement contre son corps pour signer son retour à la compétition pour l’Open d’Australie qui débutera le 8 février. Si sa présence sur le premier tournoi majeur de la saison demeure encore hypothétique, le Bâlois a d’ores et déjà coché la quinzaine olympique sur son calendrier, avec pour objectif de remporter la médaille d’or à Tokyo. Si certains émettent des réserves sur la capacité de Roger Federer à ajouter un nouveau titre à sa besace, il bénéficie toutefois d’un soutien de poids avec Mats Wilander.

« Il peut encore gagner en deux sets face aux meilleurs »