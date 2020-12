Tennis

Tennis : Open d’Australie, blessure… Cette sortie forte sur Andy Murray !

Publié le 27 décembre 2020 à 21h35 par H.K.

Après sa très grosse blessure à la hanche, Andy Murray est définitivement de retour sur le circuit ATP, plus déterminé que jamais. Et l’organisateur de l’Open d’Australie a tenu à adresser quelques mots au Britannique, alors qu’il a reçu une invitation pour participer au tournoi…

Andy Murray est de retour en force sur le circuit ATP. Après avoir été embêté par une très grosse blessure à la hanche qui l’aurait poussé à envisager la retraite sportive en 2019, le Britannique a fait son grand retour sur les courts de tennis cette année, mais avait raté l’Open d’Australie. Cependant, pour l’édition 2021, il faudra bel et bien compter sur sa présence…

« Nous accueillons Andy Murray à bras ouverts »