Tennis : Cette grande pépite est déjà attendue pour 2021 !

Publié le 23 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Révélation du circuit ATP en 2019, Jannik Sinner s'est illustré aux yeux du grand public cette saison. Face à sa progression constante, le prodige italien pourrait franchir un nouveau cap l'année prochaine. En tout cas, ce sera le joueur à suivre pour Tim Henman.

Il ne ressemble ni à Federer, ni à Djokovic et encore moins à Nadal. Pourtant, Jannik Sinner pourrait bien être leur successeur. A 19 ans, le joueur italien sort d'une nouvelle saison marquée par les records de précocité. L'an dernier, le natif de San Candido a remporté les Next Gen ATP Finals en étant le plus jeune et le moins bien classé des qualifiés, avant de décrocher son premier sacre sur le circuit ATP à Sofia en novembre dernier. Entre temps, le Tyrolien s'est illustré en Grand Chelem, en franchissant un cap sur chaque tournoi. A l'Open d'Australie, pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner a passé un tour en Majeur. La pépite italienne n'était pas loin d'enchaîner à l'US Open, mais une blessure l'a handicapé. Malgré tout, il a fait preuve de résilience et n'a jamais pensé à l'abandon alors que le sort était jeté.

« On s'attend à une grande, grande année 2021 pour Sinner »