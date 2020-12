Tennis

Tennis : Andy Murray fait une annonce sur Novak Djokovic !

Publié le 8 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Longtemps l’un des plus à même de concurrencer le « Big three », Andy Murray connaît parfaitement le tennis de ses rivaux. Pour l’Écossais, s’il est un domaine où Novak Djokovic est le meilleur, c’est bien celui du retour.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer règnent presque sans partage sur le circuit ATP depuis de nombreuses années. Les trois champions, surnommés le « Big three », sont sans cesse en quête de records et ne cessent de se tirer mutuellement vers le haut. Ils sont par conséquent inévitablement comparés entre eux, et les observateurs du monde du tennis cherchent à désigner qui sera le « GOAT ». Des trois, Novak Djokovic semble être le plus loin de sa fin de carrière. Si le Serbe accuse un léger retard sur ses rivaux en termes de palmarès, il est aujourd’hui le plus régulier.

« Dans l’ensemble, il est le meilleur retourneur »