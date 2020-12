Tennis

Tennis - Roland-Garros : L'incroyable explication du sacre de Rafael Nadal !

Publié le 28 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Malgré un Roland-Garros automnal, Rafael Nadal s'est emparé de la Coupe des Mousquetaires pour la treizième fois de sa carrière. Pour Mikhail Youzhny, cet énième succès provient surtout de l'impasse faite à l'US Open.

C'est habituel. Rafael Nadal a obtenu de nouveaux records à Roland-Garros. Le taureau de Manacor est devenu centenaire en termes de victoires, avant d'améliorer sa propre marque avec un 13e titre. Grâce à ce nouveau titre, le numéro 2 mondial a également rejoint Roger Federer au sommet de la hiérarchie avec 20 Grand Chelem. Pourtant, les conditions n'étaient pas à l'avantage du Roi de la terre battue avec des températures plus fraîches, des balles plus lourdes et même le toit déployé pour la finale. Finalement, Rafael Nadal a tout de même tiré son épingle du jeu.

« Ne pas aller à New-York, c'est la clé de sa réussite »