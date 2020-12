Tennis

Tennis : Le clan Nadal désigne le moment le plus difficile de la saison 2020 !

Publié le 28 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Dans une saison particulière, Rafael Nadal a encore tiré son épingle du jeu à Roland-Garros. Mais le taureau de Manacor est également passé par des échecs difficiles à encaisser, comme la défaite aux ATP Finals.

C'était l'année ou jamais. Dans un calendrier remodelé et marqué par les impasses, la saison indoor présentait une belle occasion à Rafael Nadal de garnir son palmarès. Après avoir affiché ses certitudes et confirmé sa domination à Roland-Garros, le joueur de 34 ans s'attaquait à des tournois qui lui échappent encore et toujours. D'abord au Rolex Paris Masters, sans Novak Djokovic ni Roger Federer, le numéro 2 mondial pouvait véritablement penser au titre. Mais le Majorquin est tombé face à un Alexander Zverev autoritaire en demi-finale. Dans la foulée, le taureau de Manacor arrivait aux ATP Finals avec une forme meilleure qu'à l'accoutumée, moins marquée par les blessures ou l'enchaînement des tournois. Là encore, Rafael Nadal s'est incliné dans le dernier carré.

« Nadal ne s'est jamais senti aussi près de l'emporter que lors de ce Masters »