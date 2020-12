Tennis

Tennis : Cette anecdote folle du clan Nadal sur sa victoire à Roland-Garros !

Publié le 27 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Malgré une année tronquée à cause de la pandémie, Rafael Nadal a remporté son 13e Roland-Garros. D’après Carlos Moya, l’Espagnol n’avait aucun doute sur le résultat de la finale avant même d’entrer sur le court.

À l’occasion de ce Roland-Garros aux dates inhabituelles, rien ne pouvait se mettre en travers de la route de Rafael Nadal. En ne concédant pas la moindre manche, le taureau de Manacor s’est adjugé sa 13e Coupe des Mousquetaires, emportant même sur son passage Novak Djokovic dans une finale à sens unique. Une rencontre aux conditions particulières, qui avait vu le toit tout neuf du court Philippe-Chatrier fermé. Pas de quoi bouleverser le Majorquin dans sa manière d’aborder la finale, comme l’a expliqué son entraîneur Carlos Moya dans les colonnes de L’Équipe .

« Jamais Rafa ne m’avait dit une chose pareille avant un match ! »