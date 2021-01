Tennis

Tennis : Blessure, retraite… Roger Federer reçoit un message fort !

Publié le 3 janvier 2021 à 10h35 par H.K.

Alors que sa blessure au genou l’empêche toujours de retrouver son meilleur niveau, Roger Federer a annoncé qu’il ne participerait pas à l’Open d’Australie. Et alors que la retraite approche à grand pas, le Suisse a reçu un message fort…

Nombreux sont les joueurs de Tennis qui s’inquiètent pour Roger Federer. Très régulièrement gêné par des blessures au genou, le Suisse a d’ores et déjà dû déclarer forfait pour l’Open d’Australie, qu’il ne disputera donc pas. A 39 ans, Federer s’approche à grand pas de la retraite, et plusieurs joueurs s’inquiètent quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Et l’un d’entre eux a tenu à envoyer un message clair au Suisse…

« Avant que Roger ne raccroche, j’aimerais le battre »