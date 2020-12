Tennis

Tennis : Un proche de Federer fait une grande annonce sur sa retraite !

Publié le 28 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

L’agent de Roger Federer vient d’annoncer que son joueur ne prendra pas part au premier Grand Chelem de la saison : L’Open d’Australie. Pour autant, une fin de carrière n’est pas encore envisagée.

Après avoir laissé planer le doute sur un possible retour dès janvier, Roger Federer ne reviendra finalement pas sur les courts pour disputer l’Open d’Australie, prévue du 8 au 21 février. Le Suisse devrait se concentrer sur la période estivale et les gros objectifs que seront Wimbledon, l’US Open et les Jeux Olympiques. Si Roger Federer devrait dégringoler au classement ATP après sa demi-finale l’an dernier, le champion n’est pas encore fini selon ces proches.

« Un jour il arrêtera mais, aujourd'hui, il a toujours la passion de jouer au tennis »