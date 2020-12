Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur le règne de Nadal à Roland-Garros !

Publié le 30 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

En remportant son 13e Roland-Garros à 34 ans, Rafael Nadal a prouvé qu’il était toujours intouchable sur terre battue. Pour Simona Halep, l’hégémonie du Majorquin Porte d’Auteuil est loin d’être terminée.

Si Rafael Nadal n’est plus aussi souverain sur les autres surfaces, sur terre battue, c’est toujours lui le roi. L’Espagnol a une nouvelle fois mis tout le monde d’accord à Roland-Garros, en écrasant tous ses adversaires en 3 sets, y compris Novak Djokovic en finale, avec à la clé un cinglant 6-0 dans la première manche. Désormais détenteur de 13 Coupe des Mousquetaires, accentuant un peu plus son record, Rafael Nadal pourra-t-il encore accroître son nombre de sacres Porte d’Auteuil ? Pour Simona Halep, cela ne fait aucun doute.

« Je le vois remporter le titre deux ou trois fois de plus »