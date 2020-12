Tennis

Tennis : Ce constat sur les chances de Rafael Nadal à l’Open d’Australie

Publié le 29 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Rafael Nadal tentera de remporter son 21e titre en Grand Chelem à l’Open d’Australie. Si le dur n’est pas la surface de prédilection du Majorquin, Janko Tipsarevic estime qu’il serait même en dessous des joueurs de la « Next-Gen ».

Si Roger Federer a dû tirer un trait sur l’Open d’Australie, Novak Djokovic et Rafael Nadal seront bien présents ! Le Majorquin, une seule fois vainqueur de l’épreuve, aura fort à faire pour détrôner le Serbe, numéro un mondial et spécialiste de Melbourne, où il s’est imposé à huit reprises. Mais la fin de saison dernière a démontré que la « Next-Gen » était arrivée à maturité pour contrarier les ambitions des cadors en Grand Chelem, offrant un tableau plus indécis. Et selon Janko Tipsarevic, Rafael Nadal ne fait plus figure de favori sur cette surface comparé à ses jeunes concurrents.

« À chaque fois qu’on doute de lui, il refait surface »