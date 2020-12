Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur le retour de Roger Federer !

Publié le 29 décembre 2020 à 15h35 par T.M.

Finalement, Roger Federer ne reprendra pas la compétition à l’Open d’Australie. Quand fera-t-il alors son retour ? Proche du Suisse, Marc Rosset a peut-être la réponse.

Roger Federer n’a pas vécu une année 2020 si simple. Touché au genou, le Suisse a dû passer sur la table d’opération à deux reprises. Des pépins qui l’ont éloigné des court pendant de longs mois. Mais concernant Federer, la grande question était de savoir quand il ferait son retour à la compétition. Pour cela, un grand événement était coché : l’Open d’Australie. Alors que le retour de l’Helvète était attendu à Melbourne, cela ne sera finalement pas le cas. Pas encore à 100%, Roger Federer a renoncé au premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

« Une option très solide »