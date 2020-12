Tennis

Tennis : Cette grosse révélation sur l’avenir de Rafael Nadal !

Publié le 30 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

À 34 ans, Rafael Nadal a remporté son 13e Roland-Garros en 2020. Malgré son âge avancé, l’Espagnol viserait toujours plus haut.

Rafael Nadal est le roi de la terre battue, et cela risque de durer encore un peu. Alors que Simona Halep vient de se prononcer sur la suite de la carrière de Rafael Nadal, de nouvelles sources affirment que le Taureau de Manacor n’aurait pas encore terminé son hégémonie à Roland-Garros. Même si, à 39 ans, Roger Federer peine à retrouver son meilleur niveau après une année blanche, le Suisse a remporté son dernier Grand Chelem à 37 ans. Alors pourquoi pas Rafael Nadal ?

« Il voudrait 15 titres à Roland-Garros »