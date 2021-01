Tennis

Tennis : Nadal, Federer... Ce vibrant hommage rendu à Novak Djokovic

Publié le 7 janvier 2021 à 22h35 par A.D.

Ces dix dernières années, Novak Djokovic a fait forte impression à Wimbledon, l'ancien jardin de Roger Federer. Après avoir fait l'éloge de l'ogre serbe, Andy Roddick a estimé qu'il était le grand favori pour l'édition 2021.

Dans les années 2000, Roger Federer était le maitre incontesté à Wimbledon. Lauréat à six reprises, avant ses sacres en 2012 et 2017, le maitre à jouer suisse était comme dans son jardin sur le gazon du Grand Chelem londonien. Toutefois, lors de la décennie suivante, Roger Federer a vu Novak Djokovic, auréolé cinq fois (2011, 2014, 2015, 2018 et 2019), lui voler la vedette à Wimbledon. Interrogé par Tennis Channel , Andy Roddick a mis en lumière la performance de l'ogre serbe et en a fait son grand favori pour l'édition 2021.

«Novak a été de loin le joueur le plus dominant de la décennie à Wimbledon»