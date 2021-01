Tennis

Tennis : La surprenante raison du forfait de Federer à l'Open d'Australie !

Publié le 7 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Forfait pour l'édition 2021 de l'Open d'Australie, Roger Federer a fait savoir que c'était à cause de son genou pas encore parfaitement opérationnel. Mais la raison pourrait bien être tout autre.

« Roger a décidé de ne pas jouer l'Open d'Australie 2021. Il a fait des progrès ces deux derniers mois avec son genou et son état de forme. Mais, après consultation, il a décidé que la meilleure décision pour lui sur le long terme était de reprendre la compétition après l'Open d'Australie » . Par le biais de son agent Tony Godsick, Roger Federer a annoncé fin décembre être forfait pour le tout premier Grand Chelem de la saison. Et si le Suisse va rater l'Open d'Australie du 8 au 21 février prochain, c'est à cause de son genou droit, comme l'a rapporté le communiqué officiel relayé à cet effet. Lui qui n'a plus joué depuis le 30 janvier 2020 et sa demi-finale perdue à la dernière édition de l'Open d'Australie ne serait pas totalement remis, son genou étant encore douloureux pour reprendre normalement après une année sans jouer. Mais le genou de Federer ne semble pas être sa seule préoccupation et la seule raison de son forfait.

« J'ai passé le temps d'être séparé de ma famille »