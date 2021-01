Tennis

Tennis : Federer, Nadal… Halep se livre sur son joueur préféré !

Publié le 3 janvier 2021 à 17h35 par H.K.

Actuellement 2e mondiale du classement WTA, Simona Halep a été interrogée au sujet de son joueur préféré entre Rafael Nadal et Roger Federer. Et cette dernière s’est livrée concernant le jeu des deux légendes…

Roger Federer et Rafael Nadal sont des exemples pour bon nombre de joueurs de Tennis à travers le monde. Des exemples tels que la totalité des joueurs semblent d’accord pour se dire que les deux sont des légendes, et très certainement 2 des 3 meilleurs joueurs de tennis de l’histoire, avec Novak Djokovic. Cependant, lorsqu’on leur demande de choisir un seul d’entre eux comme le meilleur joueur de l’histoire, cela devient beaucoup plus difficile… Et Simona Halep n’a pas voulu se prêter au jeu.

« Je n’aime pas prendre l’un ou l’autre puisque j’aime les deux »