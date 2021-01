Tennis

Tennis : Un ancien numéro 1 mondial rend hommage à Roger Federer !

Publié le 9 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

À 39 ans, Roger Federer peine à se rétablir des pépins physiques qu'il accumule au niveau de son genou. Pour la nouvelle année, Andy Roddick a tenu à lui adresser ses vœux, accompagnés d'un petit hommage.

Pour la première fois de sa carrière, Roger Federer ne participera pas à l'Open d'Australie, qui va se tenir du 8 au 21 février prochain. Après deux opérations du genou, le Suisse peine à retrouver son niveau de forme et a annoncé son forfait pour le tournoi du Grand Chelem, qu'il a déjà remporté à 6 reprises par le passé. Après presque une année complète sans disputer de tournoi, l'annonce de ce forfait amène à craindre un possible départ à la retraite. Et si cela ne semble pas encore d'actualité, Roger Federer reçoit tout de même de vibrants hommages dont le dernier en date, de la part d'Andy Roddick, qui a tenu à lui adresser ses vœux pour l'année 2021.

«Même si ce type a ruiné ma vie entière pendant une décennie, je veux voir Roger Federer revenir»