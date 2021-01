Tennis

Tennis : Cette nouvelle sortie sur la retraite de Federer !

Publié le 8 janvier 2021 à 20h35 par B.C. mis à jour le 8 janvier 2021 à 20h38

Alors que Roger Federer ne participera pas au prochain Open d’Australie, l’entraîneur Roger Rasheed n’imagine pas le Suisse prendre sa retraite en 2021.

Le retour de Roger Federer se fait attendre ! Après une saison blanche en raison d’une opération au genou, le Suisse était attendu à Melbourne pour l’Open d’Australie, mais son agent a annoncé à la fin du mois de décembre que Federer ne prendrait pas part au premier Grand Chelem de la saison. « Roger a décidé de ne pas jouer à l'Open d'Australie 2021. Il a fait de gros progrès avec son genou et sa condition ces derniers mois. Cependant, après avoir consulté son équipe, il a décidé que la meilleure décision pour lui sur le long terme était de revenir au tennis après l'Open d’Australie », avait indiqué Tony Godsick. La légende suisse est âgée de 39 ans, et beaucoup s’interrogent sur son avenir dans le tennis.

« Je ne pense pas que nous avons vu le dernier de Roger Federer à l’Open d’Australie »