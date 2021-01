Tennis

Tennis : Open d'Australie, coronavirus... Enorme coup dur pour Andy Murray !

Publié le 14 janvier 2021 à 21h35 par A.D.

Testé positif au coronavirus, Andy Murray ne sera pas du déplacement à Melbourne pour l'Open d'Australie. L'organisation du tournoi a officialisé sur les réseaux sociaux le forfait du Britannique.

Touché par la Covid-19, Andy Murray ne pourra pas honorer sa place à l'Open d'Australie. Sur son compte Twitter , l'organisation du Grand Chelem a fait une annonce officielle, et a précisé que le Britannique restait en isolement chez lui et qu'il ne fera pas le déplacement à Melbourne cette saison.

« Andy Murray a indiqué qu'il avait été testé positif au Covid-19 et qu'il s'isolait à son domicile en Grande-Bretagne. Malheureusement, cela veut dire qu'il ne pourra pas prendre l'un des vols spéciaux affrétés par l'Open d'Australie dans les prochains jours pour respecter la quarantaine au même titre que les autres joueurs. Les fans de l'Open d'Australie adorent Andy Murray et nous savons à quel point il aime jouer ici à Melbourne et à quel point il a travaillé dur pour cette opportunité » , a posté l'organisation de l'Open d'Australie.