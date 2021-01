Tennis

Tennis : Cet énorme coup de gueule contre Djokovic et Nadal !

Publié le 23 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

À quelques jours du début de l'Open d'Australie, les différences de traitement entre les joueurs agacent les moins aidés à l'instar de Juan Ignacio Londero, qui s'en est pris aux « privilégiés ».

« C'est une période folle, mais on savait tous à quoi s'attendre. Oui, les conditions sont strictes, mais c'est compréhensible. Encore une fois, tout le monde savait à quoi s'attendre en venant ici. Personne n'était obligé de venir, chacun a pris sa propre décision. » Dans un entretien accordé à Eurosport Allemagne , Dominic Thiem a frontalement répondu aux critiques qui visent les joueurs « privilégiés » à l'Open d'Australie. Comprenez qu'une petite poignet de joueurs - en l'occurence les meilleurs - sont placés en quarantaine dans une « bulle » qui leur permet de s'entraîner et de sortir quelques heures par jour, contrairement à d'autres qui sont confinés dans leur chambre d'hôtel. En bref, l'organisation de l'Open d'Australie divise, et ce n'est pas Juan Ignacio Londero qui va dire le contraire.

« Nous devrions avoir les mêmes droits que Djokovic, Nadal et Thiem »