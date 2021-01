Tennis

Tennis : L'incroyable aveu de Mauresmo sur son association avec Murray !

Publié le 23 janvier 2021 à 10h35 par A.D. mis à jour le 23 janvier 2021 à 10h39

Ancienne coach d'Andy Murray, Amélie Mauresmo est revenu sur leur association. Comme l'a avoué la Française, son ancien protégé a des qualités hors norme, mais peut parfois être insupportable.

Amélie Mauresmo a eu l'occasion d'être au plus près d'Andy Murray lors de ses belles années. Ex-coach de l'ancien numéro un mondial, la Française s'est livrée sur leur association lors d'un entretien accordé à Dip Talk , podcast diffusé par Eurosport. Amélie Mauresmo a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Andy Murray, mais elle a également pointé du doigt l'un des plus grands défauts de son ancien protégé.

«On a parfois envie de le secouer sur le court quand il a cette attitude qui nous insupporte»