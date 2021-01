Tennis

Tennis : Open d'Australie, protestations... Le coup de gueule de Dominic Thiem !

Publié le 22 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Depuis leur arrivée en Australie, les joueurs et les joueuses se plaignent du mauvais traitement qui leur est infligé, entre une nourriture insuffisante et une incapacité de s'entraîner. Un constat que comprend mais que fustige Dominic Thiem.

À près de deux semaines du début de l'Open d'Australie, le traitement infligé aux joueurs et aux joueuses qui ont fait le déplacement fait énormément parler. Outre quelques « privilégiés » qui sont placés en quarantaine dans une « bulle » leur permettant de s'entraîner et de sortir quelques heures par jour, près de 70 participants sont actuellement confinés sans leur chambre d'hôtel, sans pouvoir sortir et sans pouvoir s'entraîner. Même s'il comprend que, pour ces derniers, la situation doit être dure et qu'elle va constituer un « désavantage » monstrueux, Dominic Thiem s'est emporté contre ceux qui ne cessent de râler.

« Tout le monde savait à quoi s'attendre en venant ici. Personne n'était obligé de venir ! »