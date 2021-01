Tennis

Tennis : Très critiqué, Novak Djokovic reçoit du soutien !

Publié le 26 janvier 2021 à 14h35 par B.C.

Alors que les dernières prises de position de Novak Djokovic n’ont pas fait l’unanimité, le Serbe a reçu le soutien de l’ancien joueur Jim Courier.

A quelques jours du début de l’Open d’Australie, les mesures prises par les organisateurs pour lutter contre la propagation du Covid-19 font parler. Plusieurs joueurs sont placés dans une « bulle » leur permettant de s'entraîner et de sortir quelques heures par jour, tandis que d'autres restent confinés dans leur chambre d'hôtel. Novak Djokovic est ainsi sorti du silence pour demander du changement, en vain, mais cette prise de position est loin d’avoir fait l’unanimité. « Certains ont besoin de rendre public tout ce qu'ils font pour aider les autres. D'autres le font de manière plus privée, sans avoir à publier ou à rendre public tout ce qu'ils font. Les appels que nous lançons pour aider les acteurs les plus défavorisés, certains d'entre nous n'ont pas besoin de vouloir en faire de la publicité », confiait pour sa part Rafael Nadal, sais citer explicitement Novak Djokovic. D’autres joueurs comme Nick Kyrgios n’ont de leur côté pas pris de pincettes pour critiquer le Serbe, mais ce dernier peut tout de même compter sur du soutien.

« Novak Djokovic est un leader »