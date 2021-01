Tennis

Tennis : Nick Kyrgios égratigne encore Novak Djokovic !

Publié le 26 janvier 2021 à 10h35 par B.C.

Alors qu’il s’est fait remarquer ces derniers mois pour ses critiques contre Novak Djokovic, Nick Kyrgios en a rajouté une couche.

Entre Nick Kyrgios et Novak Djokovic, c’est loin d’être l’amour fou. Après les prises de position du Serbe en vue du prochain Open d’Australie, Kyrgios n’avait pas manqué de réagir à sa manière en expliquant que Djokovic était « stupide ». La guerre entre les deux joueurs n’est pas nouvelle puisque le Grec avait déjà attaqué Djoko pour l’organisation de l’Adria Tour qui avait tourné au fiasco en raison de la propagation du Covid-19 parmi les participants. Dans des propos accordés à CNN , Nick Kyrgios a de nouveau évoqué Novak Djokovic, et les reproches ne manquent pas.

« Pendant la pandémie, il a fait certaines choses qu’il n’aurait pas dû faire »