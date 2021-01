Tennis

Tennis : Djokovic, polémiques... Cette sortie forte de Rafael Nadal !

Publié le 25 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

Interrogé sur les polémiques qui s'abattent sur les conditions des joueurs engagées à l'Open d'Australie, Rafael Nadal s'est montré lucide et a même glissé une petite phrase sur Novak Djokovic.

C'est l'événement du moment qui attire le plus de polémiques et pour cause, l'Open d'Australie est organisé dans des conditions qui ne semblent pas plaire à tout le monde. Dans un contexte bien particulier en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les organisateurs du tournoi ont dû mettre les bouchées doubles pour assurer la sécurité de tous, et notamment des joueurs et joueuses engagés. Pour cela, différentes bulles ont été instaurées mais les différences de traitement entre ces dernières agacent. Certains joueurs sont considérés comme « privilégiés » car placés en quarantaine dans une « bulle » qui leur permet de s'entraîner et de sortir quelques heures par jour, contrairement à d'autres qui sont confinés dans leur chambre d'hôtel. Pour réagir à cela, Novak Djokovic avait envoyé en début de quarantaine une lettre au directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, dans laquelle il proposait d'améliorer les conditions pour les joueurs et joueuses. Une lettre qui avait été rendue publique, ce qui a fait réagir un certain Rafael Nadal.

« Certains ont besoin de rendre public tout ce qu'ils font pour aider les autres »