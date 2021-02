Tennis

Tennis : Djokovic s'enflamme pour la prochaine génération !

Publié le 3 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Dans une forme étincelante en ce début de saison, Novak Djokovic ne montre aucun signe de faiblesse. Pourtant, il se réjoui du fait que la prochaine génération de joueurs ne soit pas loin derrière.

Ce mardi, la Serbie de Novak Djokovic est venue à bout du Canada à l'ATP Cup. Une victoire acquise avec la manière, en seulement deux matchs : le numéro 1 mondial est venu à bout de Denis Shapovalov, 12e au classement ATP, avant que la paire Djokovic-Krajinovic ne s'impose face au duo Shapovalov-Raonic, en double donc. Vraisemblablement comblé de pouvoir rejouer, qui plus est devant du public, Djokovic a adressé quelques mots à ce propos, mais pas que. Même s'il semble encore loin du déclin, le Serbe a tout de même avoué son optimisme concernant la prochaine génération de joueurs.

«Je pense que l’avenir du tennis est entre de bonnes mains»