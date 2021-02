Tennis

Tennis : Djokovic s'enflamme après sa première victoire à l'ATP Cup

Publié le 2 février 2021 à 15h35 par A.D.

Ce mardi, la Serbie de Novak Djokovic est venue à bout du Canada à l'ATP Cup. Après la victoire des siens, le numéro un mondial a fait part de son immense satisfaction.

Novak Djokovic est aux anges. Ce mardi, la Serbie s'est imposé face au Canada à l'ATP Cup. Une victoire acquise en deux matchs : Novak Djokovic a écarté Denis Shapovalov en simple, avant que la paire Djokovic-Krajinovic fasse tomber le duo Shapovalov-Raonic en double. Comblé de bonheur après ce premier succès, Novak Djokovic a fait passer un message fort dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«C’était excitant, nous avons remporté une belle victoire»