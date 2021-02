Tennis

Tennis : Open d'Australie, Covid... Les galères continuent pour Benoît Paire !

Publié le 1 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Cas contact, Benoit Paire a dû observer une période d'isolement avant de pouvoir s’entraîner et se préparer pour l’Open d’Australie. Le joueur français est revenu sur ses derniers jours agités.

L’Open d’Australie devrait commencer le 8 février prochain et Benoît Paire entend bien réaliser de grands matchs sous le soleil de Melbourne. Mais le joueur français n’a pas connu une préparation idéale. Le joueur français a dû se confiner dans sa chambre d’hôtel après qu’un cas positif au Covid-19 ait été détecté dans son avion. Un nouveau contretemps pour Paire, qui avait été obligé en septembre dernier de se retirer de l’US Open après avoir été contrôlé positif, puis négatif. Alors qu’il devrait débuter sa saison cette semaine à l’occasion de l’ATP Cup, le joueur est revenu sur les galères traversées ces derniers jours.

« Je me retrouve à me préparer pour un Grand Chelem en une semaine, après 14 jours dans mon lit 24 heures sur 24 »