Tennis : La sortie énigmatique de Wawrinka sur son avenir !

Publié le 31 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Agé de 35 ans, Stan Wawrinka s’apprête à disputer l’Open d’Australie sans savoir si ce sera sa dernière participation au Grand Chelem australien.

Stan Wawrinka s’apprête à débuter sa saison. Le Suisse qui pointe à la 18ème place au classement ATP, participe cette semaine au Murray River Open organisé à Melbourne. Pour son premier match en 2021, le joueur affrontera le gagnant du match qui oppose l’Argentin Juan Ignacio Londero à Mikhail Kukushkin. Un tournoi de préparation à l’Open d’Australie, qui commencera le 8 février prochain. Vainqueur du Grand Chelem australien en 2014, Wawrinka, âgé aujourd’hui de 35 ans, a évoqué son état d’esprit avant de lancer sa saison, mais a aussi lâché une confidence sur son avenir.

« A ce stade de ma carrière, il est difficile de savoir vraiment ce qui va se passer dans un ou deux ou trois ans »