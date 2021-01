Tennis

Tennis : Le terrible constat de Wawrinka après son test positif au Covid-19

Publié le 30 janvier 2021 à 21h35 par B.C.

Testé positif au Covid-19 à Nöel, Stan Wawrinka reconnaît que le virus a eu des conséquences sur son état physique.

Alors que l’Open d’Australie démarre le 8 février prochain, Stan Wawrinka est actuellement en quatorzaine, comme tous les autres participants au premier Grand Chelem de l’année. Dans un entretien accordé à The Herald Sun , le Suisse a révélé cette semaine qu’il avait déjà été touché par le Covid-19 en fin d’année, et cela a laissé des traces. Wawrinka reconnaît en effet que sa préparation et son état physique ont été impactés par le virus.

« J’ai complètement perdu tout le travail que j’avais fait pendant toute la saison morte »