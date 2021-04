Tennis

Tennis : Le clan Nadal affiche d'immenses objectifs !

Publié le 5 avril 2021 à 10h35 par K.V.

Patient depuis sa blessure au dos, Rafael Nadal cravache désormais avec un seul objectif en tête : dominer les tournois sur terre battue.

Blessé au dos à l'entame de la saison, Rafael Nadal a fait l'impasse sur de nombreux matchs officiels depuis son élimination en quart de finale de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas. Un temps de repos précieux qui lui a permis de se remettre de sa blessure et d'entamer sereinement une nouvelle préparation. Car oui, à 34 ans, Rafael Nadal doit ménager sa monture s'il veut espérer pouvoir aller le plus loin possible. Une chose est sûre, le retour de Rafael Nadal ne devrait pas tarder et il devrait être surmotivé à l'idée d'aller chercher de nouveaux titres. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Ángel Ruiz Cotorro, son médecin.

« Son objectif reste la terre et un nouveau titre à Roland‐Garros »