Tennis : L'entraineur de Serena Williams annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 2 avril 2021 à 23h35 par A.D.

Alors qu'elle a déjà fêté ses 39 ans, Serena Williams ne manquerait pas d'ambition. Selon son entraineur, Patrick Mouratoglou, l'ancienne numéro un mondial aurait encore les moyens de remporter tous les Grand Chelem.

Malgré sa grossesse et son âge avancé (39 ans), Serena Williams n'est pas prête à tirer sa révérence. Alors qu'elle est toujours sur le circuit WTA, l'ancienne numéro un mondial ne compterait pas faire de la figuration pour les dernières années de sa carrière. Lors d'un entretien accordé à l'agence PA , Patrick Mouratoglou s'est prononcé sur les grandes ambitions de Serena Williams, et en particulier pour Roland-Garros. Et à en croire son entraineur, la championne américaine a toujours les moyens de remporter des Grand Chelem.

«Elle peut gagner n’importe quel tournoi du Grand Chelem»