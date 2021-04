Tennis

Tennis : Le fils d'une légende fait un énorme aveu sur Nadal !

Publié le 1 avril 2021 à 23h35 par A.D.

Fils de la légende Bjorn Borg, Léo Borg est obnubilé par un autre joueur de tennis. Comme le jeune talent l'a révélé, il idolâtre Rafael Nadal.

Depuis de longues années, Rafael Nadal domine la planète tennis aux côtés de Roger Federer et de Novak Djokovic. Maitre incontesté de Roland-Garros, le Majorquin reste à 34 ans l'un des meilleurs joueurs du circuit. Troisième au classement ATP, Rafael Nadal a plus que de bons restes et dispose en plus d'une très grosse cote de popularité. Fils de la légende suédoise Bjorn Borg, Léo Borg est totalement sous le charme de Rafael Nadal.

«Depuis que je suis petit, Rafael Nadal est mon idole»