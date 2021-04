Tennis

Tennis : Thiem justifie son forfait pour le tournoi de Monte-Carlo !

Publié le 1 avril 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2021 à 13h42

Déjà forfait pour le tournoi de Miami, Dominic Thiem a décidé de ne pas disputer le Master 1000 de Monte-Carlo. Le joueur autrichien a justifié son choix.

Battu par Lloyd Harris, classé alors à la 81 ème place mondiale, à Dubaï, Dominic Thiem avait décidé de ne pas se rendre aux Etats-Unis afin de disputer le tournoi de Miami. « Aujourd'hui (mardi), il n'y avait aucune douleur au pied. Donc, c'est un peu par intermittence. Et oui, peut-être que je vais faire une vérification rapide ou une IRM pour voir comment cette chose évolue. Mais ce n'est pas vraiment le problème principal, c'est juste que je ne joue pas bien. Globalement, c'est une période difficile pour moi » avait-il confié au moment de justifier son choix.

« De dures semaines m'attendent, je dois encore beaucoup travailler »