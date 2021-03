Tennis

Tennis : Les vérités de Dominic Thiem sur ses difficultés !

Publié le 18 mars 2021 à 13h35 par La rédaction

Battu par le qualifié Lloyd Harris à Dubaï, Dominic Thiem a pris la décision de se retirer du tournoi de Miami afin de récuperer et se préparer pour la saison de terre battue.

Numéro 4 mondial, Dominic Thiem imaginait, surement, meilleur début de saison. L’Autrichien, vainqueur du dernier US Open, est en difficulté cette saison. Battu par Grigor Dimitrov à l’Open d’Australie, le joueur de 27 ans a été battu à Doha par Roberto Bautista-Agut, avant de connaitre une nouvelle déception à Dubaï face au qualifié Lloyd Harris, 81 ème mondiale. Battu par le Sud-Africain, Thiem a décidé de se retirer du tournoi de Miami afin de préparer la saison sur terre battue. En conférence de presse, le joueur est revenu sur son choix.

« J’ai vraiment besoin de me réinitialiser un peu »