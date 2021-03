Tennis

Tennis : L'énorme mea-culpa de Benoît Paire !

Publié le 16 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Benoît Paire a fait le buzz au début du mois de mars, lors de sa défaite face à Francisco Cerrundolo à Buenos Aires.

Comme à son habitude ces derniers temps, Benoît Paire a créé un gros bad buzz au début du mois de mars. Entre cris, crachat sur le court et insultes lors de son huitième de finale du tournoi de Buenos Aires face à Francisco Cerrundolo (qu’il a perdu en trois sets 4-6, 6-3, 6-1), le Français a adopté un très mauvais comportement, à la limite de l’anti-sportif. La Fédération Française de Tennis (FFT) n’est donc pas passé à côté du nouveau débordement de Benoît Paire. Le comité d'éthique a jugé ce comportement comme allant à l'encontre de la Charte d'éthique de la FFT, mais n'a pas jugé nécessaire de prendre des sanctions concernant le numéro 31 au classement ATP, et pour cause.

Paire a la volonté de s’améliorer