Tennis : Le gros craquage de Benoît Paire durant son match !

Publié le 11 mars 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 11 mars 2021 à 10h38

Durant son match face au jeune Holger Rune à Santiago, Benoît Paire a une nouvelle fois perdu ses nerfs et n'a pas hésité à délivrer un message lourd de sens à son clan.

Après une élimination au premier tour de l'Open d'Australie face à Egor Gerasimov, Benoît Paire avait décidé de prendre la direction de l'Amérique du Sud et de disputer des tournois sur terre battue. Une tournée qui avait bien débuté puisqu'à Cordoba, le Français avait battu le Chilien Nicolas Jarry, avant de s'incliner face à l'Argentin Federico Coria. La semaine suivante à Buenos Aires, Paire était battu en deux sets, par un autre joueur argentin, Francisco Cerundolo, pourtant 137 ème au classement ATP. Le Français de 31 ans était engagé cette semaine à Santiago au Chili, mais son tournoi a tourné court.

Le ras-le-bol de Benoît Paire