Tennis

Tennis : Benoît Paire pète une nouvelle fois les plombs en plein match !

Publié le 28 février 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 28 février 2021 à 10h37

Eliminé en quart de finale du tournoi de Cordoba par Nicolas Jarry (6-2, 6-4) ce samedi, Benoît Paire a à nouveau craqué en plein match.

Benoît Paire est connu pour ses coups de sang, avant, pendant et après ses matches. Le joueur français a ainsi été très critique vis-à-vis des protocoles sanitaires extrêmement stricts liés au coronavirus durant l'Open d'Australie. Sorti dès le premier tour par le tennisman biélorusse Egor Gerasimov en quatre sets (6-2, 2-6, 7-6 [5], 7-5), Benoît Paire avait alors fustigé les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées la compétition : « C'est bien beau leur tournoi, mais pour moi, je trouve que c'est de la m****, et ce qui s'est passé, c'est honteux. (...) Soit on me dit les choses dès le début, après nous prendre pour des cons... Pour moi, c'est scandaleux. » Benoît Paire s'est de nouveau emporté de manière assez virulente ce samedi.

« T'es nul ! Nul, nul ! Tu fais de la m****. De la bonne grosse m**** ! »