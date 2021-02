Tennis

Tennis : Le clan Nadal désamorce une nouvelle polémique !

Publié le 27 février 2021 à 13h35 par La rédaction

L’agent de Rafael Nadal a précisé que le joueur s’était retiré du tournoi d’Acapulco uniquement en raison de douleurs au dos.

« Je suis vraiment désolé de ne pas participer au tournoi d’Acapulco cette année. C'est une année difficile pour tout le monde et dans mon état de santé actuel, avec un mal de dos, il est impossible de faire un si long voyage. J'adore Acapulco mais cette année cela n'a pas été possible. Espérons en 2022 ! » pouvait-on lire sur le compte Twitter de Rafael Nadal. Diminué par des problèmes de dos depuis l'Open d'Australie, le joueur a déclaré forfait pour le tournoi d’Acapulco, prévu du 15 au 21 mars. Pourtant, le directeur du tournoi, Raul Zurutuza, a laissé entendre que Nadal s’était retiré pour des raisons financières. « Nous ne pouvions pas nous permettre Nadal. La relation avec Carlos Costa (l’agent de Nadal ndlr) est super bonne et les choses étaient très ouvertes mais la réalité est qu’il n’y a pas de fonds à disposition. » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Adrenalina.

« C’est uniquement en raison de son état de santé actuel »