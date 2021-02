Tennis

Tennis : La grosse annonce du clan Federer sur son retour !

Publié le 24 février 2021 à 12h35 par A.D.

Victime d'une grosse blessure, Roger Federer a manqué plusieurs mois de compétition et devrait faire son retour très bientôt. Comme l'a annoncé son préparateur physique Pierre Paganini, le maitre à jouer suisse devrait retrouver les courts à Doha au mois de mars.

Peu épargné par les pépins physiques, Roger Federer a dû mettre un terme à sa saison 2020 prématurément. Alors qu'il était supposé revenir au début de l'année 2021, le maitre à jouer suisse a préféré ne pas précipiter son retour pour prendre le moins de risque possible. Malgré tout, Roger Federer aurait déjà programmé son come-back. Comme l'a fait savoir Pierre Paganini, préparateur physique du joueur, le numéro 5 mondial retrouvera les courts et la compétition en mars du côté de Doha.

«Pour le moment, il est clair qu’il va jouer à Doha, alors on verra»